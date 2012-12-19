|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM TARCAN
|0
|%0
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TEMUR
|0
|%0
|Detay
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CAVİT YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERDEN
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL TALAR
|0
|%0
|Detay
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BABACAN
|0
|%0
|Detay
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|AKİF KARADAŞ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ GÖNÜL
|0
|%0
|Detay
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT ALTUNBIÇAK
|0
|%0
|Detay