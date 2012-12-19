HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF İSLAM BİLGİN 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP POLAT 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF TİREL 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ALİ MECİT 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HUZEYFE AKICI 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT SAYDAM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ACET 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET KAZAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay