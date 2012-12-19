|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF İSLAM BİLGİN
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP POLAT
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TİREL
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ MECİT
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED HUZEYFE AKICI
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT SAYDAM
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ACET
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET KAZAK
|0
|%0
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