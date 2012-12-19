HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR GÜLSARİ 0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERKILIÇ 0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
HAZAR GÜLSARİ 0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ALTSOY 0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BARIŞ 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA TARHAN 0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED KELEŞ 0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS ARAS 0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL ACİR 0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET YILDIRIM 0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN DEMİREL 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SEVİM 0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AKSU 0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖZÇAM 0 %0 Detay