|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR GÜLSARİ
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERKILIÇ
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZAR GÜLSARİ
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ALTSOY
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BARIŞ
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA TARHAN
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED KELEŞ
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ARAS
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL ACİR
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET YILDIRIM
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN DEMİREL
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SEVİM
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AKSU
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZÇAM
|0
|%0
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