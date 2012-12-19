|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖRGEL
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|0
|%0
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÇAKAR
|0
|%0
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT CİHANGİR
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL KÖK
|0
|%0
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN HARAT
|0
|%0
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAKURT
|0
|%0
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN YÜKSEK
|0
|%0
|Detay