HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÖRGEL 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KEMAL KILIÇPARLAR 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ÇAKAR 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
SAİT CİHANGİR 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL KÖK 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN HARAT 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAKURT 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN YÜKSEK 0 %0 Detay