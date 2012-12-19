|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARSLANER
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ARSLANER
|0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZER
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULGANİ TARHAN
|0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE PEKÖZ
|0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEFA SARI
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KOCA
|0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVZET AYÇOBAN
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYTEKİN
|0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN KESİK
|0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|0
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