|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN DAYİ
|0
|%0
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ URAL
|0
|%0
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZETTİN SEVİM
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ORTAÇ
|0
|%0
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ERENSOY
|0
|%0
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET PAK
|0
|%0
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ELİBÜYÜK
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM TURAN
|0
|%0
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDUSSELAM YAÇİN
|0
|%0
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT SUAKAR
|0
|%0
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN GÜLER
|0
|%0
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN YAŞAKAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YÜCE
|0
|%0
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHAN ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN DEMİR
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP SARIAĞAÇ
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ECE
|0
|%0
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ
|0
|%0
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİD AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ENES KARAKAYA
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAZZAK TEMEL
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MARUF İÇKE
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ALMALI
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİMGAR
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN GÜLER
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLDEN BULUT
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS KORKMAZ
|0
|%0
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBARİ DUMAN
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAİF ÖZYILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERCAN KAYACAN
|0
|%0
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL ALINMIŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET LAÇİN
|0
|%0
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYZULLAH ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ AKKILIÇ
|0
|%0
|Detay