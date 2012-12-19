HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN DAYİ 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
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ŞÜKRÜ URAL 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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OSMAN ŞİMŞEK 0 %0 Detay
AVCILAR
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İZZETTİN SEVİM 0 %0 Detay
BAĞCILAR
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MEHMET ALİ ORTAÇ 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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AYHAN ERENSOY 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
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AHMET PAK 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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ERDAL ELİBÜYÜK 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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HAŞİM TURAN 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ 0 %0 Detay
BEYKOZ
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ABDUSSELAM YAÇİN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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SEDAT SUAKAR 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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SEYFETTİN GÜLER 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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FURKAN YAŞAKAN 0 %0 Detay
ÇATALCA
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SELAHATTİN YÜCE 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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CENGİZ KILIÇ 0 %0 Detay
ESENLER
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SUPHAN ÇELİK 0 %0 Detay
ESENYURT
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ERKAN DEMİR 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
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RECEP SARIAĞAÇ 0 %0 Detay
FATİH
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HASAN ECE 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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SAİD AYDIN 0 %0 Detay
KADIKÖY
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HASAN AYDIN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
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MEHMET ENES KARAKAYA 0 %0 Detay
KARTAL
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ABDURRAZZAK TEMEL 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
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MARUF İÇKE 0 %0 Detay
MALTEPE
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KASIM AYDIN 0 %0 Detay
PENDİK
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ERDAL ALMALI 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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MEHMET ŞİMGAR 0 %0 Detay
SARIYER
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OSMAN GÜLER 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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GÜLDEN BULUT 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
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ŞEYHMUS KORKMAZ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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ABDULBARİ DUMAN 0 %0 Detay
ŞİLE
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RAİF ÖZYILDIRIM 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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SERCAN KAYACAN 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
RESUL ALINMIŞ 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET LAÇİN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
FEYZULLAH ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ AKKILIÇ 0 %0 Detay