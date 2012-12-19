|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSLAM ASLAN
|0
|%0
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER ÜREYİL
|0
|%0
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS ŞANİ
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN DALĞIÇ
|0
|%0
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞAT UŞAR
|0
|%0
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÖKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT AKİZ
|0
|%0
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ŞANİ
|0
|%0
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH KAPAR
|0
|%0
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAYA
|0
|%0
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAKİ GİNİGEN
|0
|%0
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT BALKI
|0
|%0
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAATTİN AĞIRMAN
|0
|%0
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÇEVİK
|0
|%0
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|FAYSAL ALAK
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SÖĞÜT
|0
|%0
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN DURMUŞ
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHMUS SUNA
|0
|%0
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYMELEK
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ÖZEL
|0
|%0
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BOZKURT
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞAH KALKAN
|0
|%0
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇEVİK
|0
|%0
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM DÖNER
|0
|%0
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM ÖZTÜNÇ
|0
|%0
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN ÇINAR
|0
|%0
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HANİFİ AVCI
|0
|%0
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CAN RÜZGAR
|0
|%0
|Detay