HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSLAM ASLAN 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CANER ÜREYİL 0 %0 Detay
BAYINDIR
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YUNUS ŞANİ 0 %0 Detay
BAYRAKLI
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İLHAN DALĞIÇ 0 %0 Detay
BERGAMA
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REŞAT UŞAR 0 %0 Detay
BEYDAĞ
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MEHMET GÖKTAŞ 0 %0 Detay
BORNOVA
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VEDAT AKİZ 0 %0 Detay
BUCA
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HÜSEYİN ŞANİ 0 %0 Detay
ÇEŞME
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AHMET YILMAZ 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
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EMRULLAH KAPAR 0 %0 Detay
DİKİLİ
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MEHMET KAYA 0 %0 Detay
FOÇA
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BAKİ GİNİGEN 0 %0 Detay
GAZİEMİR
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MEVLÜT BALKI 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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ALAATTİN AĞIRMAN 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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YAKUP ÇEVİK 0 %0 Detay
KARABURUN
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FAYSAL ALAK 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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MEHMET SÖĞÜT 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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ERCAN DURMUŞ 0 %0 Detay
KINIK
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ŞEHMUS SUNA 0 %0 Detay
KİRAZ
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AHMET AYMELEK 0 %0 Detay
KONAK
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CUMA ÖZEL 0 %0 Detay
MENDERES
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ÖMER BOZKURT 0 %0 Detay
MENEMEN
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MEHMET ŞAH KALKAN 0 %0 Detay
NARLIDERE
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İBRAHİM ÇEVİK 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
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NEDİM DÖNER 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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NEDİM ÖZTÜNÇ 0 %0 Detay
SELÇUK
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CELALETTİN ÇINAR 0 %0 Detay
TİRE
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RAMAZAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TORBALI
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MEHMET HANİFİ AVCI 0 %0 Detay
URLA
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ALİ CAN RÜZGAR 0 %0 Detay