|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURULLAH OĞUZ
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÜZÜM
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ALPER GÜNEŞ
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KOYUNCU
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİSANUR UŞAR
|0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜHEYYİB ŞAHİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN DURSUN
|0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN CİHANGİR
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN SEVİM
|0
|%0
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