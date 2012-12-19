HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURULLAH OĞUZ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÜZÜM 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN ALPER GÜNEŞ 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK KOYUNCU 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİSANUR UŞAR 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜHEYYİB ŞAHİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN DURSUN 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN CİHANGİR 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN SEVİM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay