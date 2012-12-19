HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFÜ BAYAR 0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ŞANİ 0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN BARMAN 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ POLAT 0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YAMAN 0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBARİ MUĞUÇ 0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
EŞREF ÖZTIRAK 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHSİN GÜÇ 0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN ERDOĞAN 0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED BAYAR 0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFETTİN BASATEMÜR 0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN GÖKBORU 0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ESEN 0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KIZILBOĞA 0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
ZELİHA POLAT 0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BASATEMÜR 0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN AYDIN 0 %0 Detay