HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜBEYİR AKBAŞ 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL CENGİZ BOYRAZ 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL EROĞLU 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT SOLAK 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
LATİF AKPINAR 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT PINAR 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HAYDAR UCAL 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULSELAM CANTAY 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BELEN 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH DUMAN 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET ASLAN 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN DOĞAN 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH EKİNCİ 0 %0 Detay