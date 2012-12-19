|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL EROĞLU
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SOLAK
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|LATİF AKPINAR
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT PINAR
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR UCAL
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULSELAM CANTAY
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BELEN
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DUMAN
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET ASLAN
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH EKİNCİ
|0
|%0
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