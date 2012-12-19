HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NESİM KAR 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ENİS CENGİZ 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN CENGİZ 0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS CENGİZ 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN GÖZÜNGÜL 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMİ ÇELİK 0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP CENGİZ 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KARATAY 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖZEL 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN CENGİZ 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN YAĞCI 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
ELİF CENGİZ 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DURAN 0 %0 Detay