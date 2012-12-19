|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AYDIN
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇİMENDER
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABUZER ÖZAYDIN
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN SAĞLAM
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET İDEM
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT ESEN
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ESMER
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMAM BAZİK
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAYRAM
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM SIMAK
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DURMAZ
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL TAZE
|0
|%0
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