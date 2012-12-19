|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CUNDULLAH DEMİR
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|0
|%0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SICAKKANLI
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ŞİMŞEK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYATULLAH UYAR
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZDEMİR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DEMİR
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA DEMİR
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ BAYRAK
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KÖSEDAĞ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|EDİM AÇILAN
|0
|%0
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