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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ARALIK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ARALIK Toplam Seçmen 3.856
  • Açılan Sandık 14
  • Kullanılan Oy 3.086
  • Geçerli Oy 2.895
  • Geçersiz Oy 191
  • Katılım Oranı %80.03
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA GÜZELKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
GÜZELKAYA
%45.60 1.320 Oy
SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ yeniden-refah-partisi
SÜLEYMAN ATAMAN
TOKSÖZ
%45.11 1.306 Oy
SADIK ZİRA halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SADIK
ZİRA
%4.94 143 Oy
ÜMİT OK milliyetci-hareket-partisi
ÜMİT
OK
%1.35 39 Oy
BİRGÜL BAYAT cumhuriyet-halk-partisi
BİRGÜL
BAYAT
%1.04 30 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.73 21 Oy
Saadet Partisi
%0.41 12 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.38 11 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.21 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.14 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.856
  • Kullanılan Oy 3.078
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.69 1.211 Oy
Yeniden Refah Partisi
%38.95 1.105 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%9.52 270 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.03 171 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.83 52 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.42 12 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 9 Oy
Hür Dava Partisi
%0.25 7 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA GÜZELKAYA 1.721 %56.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZAFER BAYAT 1.076 %35.26
Demokrat Parti
DP 		NECEF KİRİ 119 %3.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CAFER AKKA 108 %3.54
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER FARUK ÇAĞLAR 22 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KUDSİYE DOĞAN 6 %0.20
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.663 %54.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		873 %28.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		315 %10.35
Demokrat Parti
DP 		92 %3.02
Saadet Partisi
SAADET 		86 %2.83
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.49
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.353 %44.10
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.140 %37.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		296 %9.65
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		253 %8.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		6 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.438 %48.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.250 %42.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		103 %3.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75 %2.55
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		66 %2.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		7 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.17
Kaynak: Anadolu Ajansı