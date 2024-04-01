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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARAKOYUNLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARAKOYUNLU Toplam Seçmen 1.518
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.361
  • Geçerli Oy 1.319
  • Geçersiz Oy 42
  • Katılım Oranı %89.66
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BAYRAMALİ BALLI milliyetci-hareket-partisi
BAYRAMALİ
BALLI
%34.80 459 Oy
BAYCAN ÇALIŞKAN buyuk-birlik-partisi
BAYCAN
ÇALIŞKAN
%32.07 423 Oy
CAFER DALGA cumhuriyet-halk-partisi
CAFER
DALGA
%31.77 419 Oy
ŞAHVELET YILDIRIM iyi-parti
ŞAHVELET
YILDIRIM
%0.53 7 Oy
MEHMET KALABAS saadet-partisi
MEHMET
KALABAS
%0.30 4 Oy
PARTİLER
Millet Partisi
%0.23 3 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.23 3 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.08 1 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.518
  • Kullanılan Oy 1.357
Milliyetçi Hareket Partisi
%38.90 494 Oy
Büyük Birlik Partisi
%28.50 362 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.40 348 Oy
İyi Parti
%3.54 45 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.63 8 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.47 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 5 Oy
Saadet Partisi
%0.16 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BAYRAMALİ BALLI 610 %42.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CAFER DALGA 438 %30.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KURBAN KAYA 383 %26.73
Saadet Partisi
SAADET 		İSMET ÖGET 2 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		648 %45.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		448 %31.80
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		306 %21.72
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		493 %36.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		440 %32.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		387 %28.69
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %1.41
Demokrat Parti
DP 		6 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		4 %0.30
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		685 %51.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		637 %47.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		4 %0.30
Demokrat Parti
DP 		3 %0.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2 %0.15
Kaynak: Anadolu Ajansı