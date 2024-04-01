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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TUZLUCA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TUZLUCA Toplam Seçmen 6.550
  • Açılan Sandık 20
  • Kullanılan Oy 5.386
  • Geçerli Oy 5.052
  • Geçersiz Oy 334
  • Katılım Oranı %82.23
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CEMAL KURNAZ cumhuriyet-halk-partisi
CEMAL
KURNAZ
%30.64 1.548 Oy
AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN adalet-ve-kalkinma-partisi
AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
%28.27 1.428 Oy
İSMET İLKUTLU halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
İSMET
İLKUTLU
%27.55 1.392 Oy
ALİ ERDEM SEVİLMİŞ yeniden-refah-partisi
ALİ ERDEM
SEVİLMİŞ
%11.40 576 Oy
SİNAN KELAT milliyetci-hareket-partisi
SİNAN
KELAT
%0.71 36 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.44 22 Oy
Saadet Partisi
%0.40 20 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 16 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.28 14 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 6.550
  • Kullanılan Oy 5.386
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%33.03 1.648 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.05 1.350 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.85 1.290 Oy
Yeniden Refah Partisi
%9.58 478 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.97 148 Oy
İyi Parti
%0.58 29 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.32 16 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 16 Oy
Saadet Partisi
%0.30 15 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN 1.275 %28.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULLAH ÇİNİBULAK 1.154 %25.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FARUK KORKUSUZ 1.134 %25.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AYŞE ARAS KAYNAR 824 %18.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİCAN ZORMAN 47 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ HAYDAR ÖĞÜT 9 %0.20
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.113 %25.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.070 %24.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.066 %24.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		950 %21.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		214 %4.84
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		2.348 %52.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.439 %32.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		321 %7.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		274 %6.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		33 %0.74
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.395 %32.59
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.382 %32.29
Demokrat Parti
DP 		1.176 %27.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		327 %7.64
Kaynak: Anadolu Ajansı