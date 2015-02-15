TİP

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    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
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ERAY SEVİNDİRİCİ 0 %0 Detay
BAYINDIR
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BAYRAKLI
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BERGAMA
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BEYDAĞ
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BORNOVA
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BARAN KÖSEOĞLU 0 %0 Detay
BUCA
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ÖZLEM AVCI 0 %0 Detay
ÇEŞME
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ÇİĞLİ
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ORHAN AKINCI 0 %0 Detay
DİKİLİ
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FOÇA
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OYLUN ERCAN 0 %0 Detay
GAZİEMİR
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SELDA SALMAN 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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FİKRET SAPMAZ 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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BAYRAM BABATUTMAZ 0 %0 Detay
KARABURUN
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MUSTAFA TOSUNLAR 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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ALP İÇEN 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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SÜLEYMAN ŞENCAN 0 %0 Detay
KINIK
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SEFA KÖKEN 0 %0 Detay
KİRAZ
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KONAK
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GÜLHAN ATIŞ 0 %0 Detay
MENDERES
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ZEKİ GÜNAYDIN 0 %0 Detay
MENEMEN
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NARLIDERE
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GİZEM AYRANCI DEMİRHAN 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
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FİRDES MURSALLI 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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DİLBER SEVAY AKER 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR FIRAT 0 %0 Detay
TİRE
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MEMET ALİ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TORBALI
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EYYÜP ÇİÇEK 0 %0 Detay
URLA
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AYTEKİN AKTAŞ 0 %0 Detay