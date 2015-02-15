|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERAY SEVİNDİRİCİ
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BARAN KÖSEOĞLU
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM AVCI
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN AKINCI
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|OYLUN ERCAN
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SELDA SALMAN
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET SAPMAZ
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM BABATUTMAZ
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TOSUNLAR
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALP İÇEN
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ŞENCAN
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFA KÖKEN
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLHAN ATIŞ
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ GÜNAYDIN
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİRDES MURSALLI
|0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLBER SEVAY AKER
|0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR FIRAT
|0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMET ALİ ÖZTÜRK
|0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYÜP ÇİÇEK
|0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN AKTAŞ
|0
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