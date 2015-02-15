TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Karabük Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
YORTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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