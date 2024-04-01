HÜYÜKLÜ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.79|516VELİ KAHRAMAN
|%42.70 515
|%11.36 137
|%2.32 28
|%0 0
|%0 0
|%0.83 10
|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.67|1.150SERDAR PEHLİVAN
|%14.19 445
|%36.19 1.135
|%2.87 90
|%0 0
|%0.16 5
|%9.92 311
|
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.05|3.205MUSTAFA ÖZER
|%14.52 1.452
|%25.54 2.554
|%0 0
|%0.37 37
|%0 0
|%27.52 2.752
|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.66 1.157
|%0 0
|%4.97 166
|
%56.98|1.902MUSTAFA ÖZMEN
|%0 0
|%0 0
|%3.39 113
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.76 792
|
%45.74|1.073OSMAN KESMEN
|%16.24 381
|%3.20 75
|%0 0
|%0 0
|%1.07 25
|
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.09|2.206YUSUF MURAT PARLAK
|%26.09 1.149
|%8.27 364
|%14.01 617
|%0 0
|%0 0
|%1.54 68
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.95|54.433ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|%21.11 27.386
|%10.11 13.118
|%17.68 22.944
|%0.45 581
|%0.18 229
|%8.52 11.053
|
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.96|1.789ALİ GÖÇER
|%18.44 1.101
|%19.29 1.152
|%22.16 1.323
|%0 0
|%0 0
|%10.15 606
|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.64 1.280
|%0 0
|
%44.67|1.341HÜSEYİN BAYKAL
|%11.63 349
|%0 0
|%0 0
|%1.07 32
|
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.46|781İSMAİL YURDABAK
|%4.59 67
|%40.86 597
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.10 16
|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.32|1.235AHMET OĞUZ BAKIR
|%16.49 493
|%8.20 245
|%32.02 957
|%0 0
|%0 0
|%1.97 59
|
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.11 3.847
|%3.62 447
|%15.79 1.953
|
%35.78|4.424MUSTAFA KODAL
|%0 0
|%9.03 1.117
|%4.67 577
|
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.91|877MEHMET ÖZATA
|%41.08 633
|%1.23 19
|%0.45 7
|%0 0
|%0 0
|%0.32 5
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.33 747
|%0 0
|
%37.11|914MUSTAFA DURMUŞ
|%32.24 794
|%0 0
|%0 0
|%0.32 8
|
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.48|779ÖZCAN TURHAN
|%0 0
|%14.61 268
|%37.30 684
|%0 0
|%0 0
|%5.62 103
|
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.60|637METİN AKBULUT
|%41.96 613
|%13.00 190
|%0.82 12
|%0 0
|%0 0
|%0.62 9
|
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.27 508
|%0 0
|
%39.91|544İSMAİL HAKAN TÜREN
|%9.39 128
|%0 0
|%0 0
|%13.43 183
|
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.01 313
|%31.83 332
|
%37.20|388KADİR MİNNET
|%0.29 3
|%0 0
|%0 0
|%0.67 7
|
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.17|1.021NURİ ERDOĞAN
|%0 0
|%31.83 623
|%15.28 299
|%0 0
|%0 0
|%0.72 14
|
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.53|582OSMAN ÖZDEMİR
|%0 0
|%37.60 540
|%1.74 25
|%0 0
|%18.52 266
|%1.60 23
|
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.77 751
|%3.29 83
|
%47.60|1.201MUSTAFA AVŞAR
|%0.87 22
|%0 0
|%0 0
|%18.47 466
|
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.75|770ÖMÜR YORULMAZ
|%42.90 755
|%0.85 15
|%12.39 218
|%0 0
|%0 0
|%0.11 2
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.07|476
|%39.90 474
|%12.96 154
|%6.06 72
|%0 0
|%0 0
|%1.01 12
|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.02 1.031
|%17.17 536
|
%33.38|1.042
|%4.10 128
|%0 0
|%0 0
|%12.33 385
|
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.84 2.868
|%18.19 1.809
|
%29.00|2.884
|%0 0
|%0 0
|%0.18 18
|%23.80 2.367
|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.12 1.200
|%0 0
|%10.45 347
|
%48.89|1.624
|%0 0
|%0 0
|%4.55 151
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.43 710
|
%45.14|1.053
|%17.66 412
|%5.06 118
|%0 0
|%0 0
|%1.71 40
|
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.87|2.003
|%27.18 1.187
|%13.17 575
|%11.59 506
|%0 0
|%0 0
|%2.20 96
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.08|47.915
|%22.74 29.377
|%12.94 16.721
|%15.73 20.330
|%0.49 632
|%0 0
|%11.02 14.234
|
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.02|1.544
|%18.62 1.105
|%21.99 1.305
|%22.24 1.320
|%0 0
|%0 0
|%11.14 661
|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.58 1.149
|%0 0
|
%40.87|1.217
|%15.58 464
|%0 0
|%0 0
|%4.97 148
|
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.84|695
|%0 0
|%42.87 610
|%5.97 85
|%0 0
|%0 0
|%2.32 33
|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.03|1.156
|%22.08 654
|%9.62 285
|%25.49 755
|%0 0
|%0 0
|%3.78 112
|
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.87|4.016
|%9.36 1.143
|%17.89 2.186
|%31.46 3.844
|%0 0
|%0 0
|%8.42 1.029
|
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.27|882
|%40.45 623
|%1.30 20
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.97 15
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.66 737
|%0 0
|
%35.48|853
|%33.40 803
|%0 0
|%0 0
|%0.46 11
|
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.06|794
|%0 0
|%16.16 298
|%34.87 643
|%0 0
|%0 0
|%5.91 109
|
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.71 579
|
%45.34|661
|%14.95 218
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.21 481
|%0 0
|
%39.97|546
|%11.57 158
|%0 0
|%0 0
|%13.25 181
|
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.15 316
|%31.39 329
|
%36.26|380
|%1.72 18
|%0 0
|%0 0
|%0.48 5
|
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.36|1.021
|%0 0
|%31.74 619
|%14.82 289
|%0 0
|%0 0
|%1.08 21
|
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.18|545
|%0 0
|%38.39 534
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.43 312
|
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.25 780
|%4.69 117
|
%45.99|1.148
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%18.07 451
|
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.99 729
|
%45.97|798
|%0 0
|%11.92 207
|%0 0
|%0 0
|%0.12 2
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HASAN YILDIZ
|326
|%31.29
|
|AHMET KELEK
|288
|%27.64
|
|HALİL GÖRMEZ
|224
|%21.50
|
|MEHMET BİLDİREN
|90
|%8.64
|
|ŞAHİN GÖRGÜLÜ
|41
|%3.93
|
|TAHİR ARIKAN
|5
|%0.48
|
|HAKAN EREN
|1
|%0.10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HASAN YILDIZ
|380
|%35.85
|
|MEHMET GÖRGÜLÜ
|372
|%35.09
|
|HASAN HÜSEYİN SOMUNCU
|194
|%18.30
|
|LEVENT YAĞCI
|102
|%9.62
|
|KAZIM SARIOĞLU
|12
|%1.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HASAN YILDIZ
|629
|%53.67
|
|MEHMET GÖRGÜLÜ
|450
|%38.40
|
|TİMUÇİN BİLDİREN
|84
|%7.17
|
|MEHMET TEKELİ
|9
|%0.77