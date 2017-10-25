İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR KAPLAN 0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALEMDAR ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
SONER ÇETİN 0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR SOYLU 0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SERT 0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL METİN 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL BOZOK 0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ÖZGAN 0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM AYDIN 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKDOĞAN 0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÖZER 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF KEMAL AKAY 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP BALI 0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN OLGUN 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ALPER 0 %0 Detay