|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR KAPLAN
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ÇETİN
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR SOYLU
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SERT
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL METİN
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL BOZOK
|0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ÖZGAN
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AYDIN
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKDOĞAN
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖZER
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AKİF KEMAL AKAY
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP BALI
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN OLGUN
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ALPER
|0
|%0
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