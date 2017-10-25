|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ŞENTÜRK
|0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FAZLI AĞDACI
|0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İKBAL NEDRET ÖZBEK
|0
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR KEMAL KANTARTOPU
|0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFA DEĞİRMEN
|0
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNEŞ ZENGİN
|0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ACAR
|0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SİNKAY
|0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NUSRET KAYA
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL BAŞPINAR
|0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN KILINÇARSLAN
|0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER YAĞCI
|0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET ŞAHİN
|0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN İNAN
|0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZGÜR ÖZKAYA
|0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDİA KESKİN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BAŞAK
|0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ASLAN
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ ALTUNDAĞ
|0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ AKTEPE
|0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜHEYLA ASLAN
|0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ ÖLÇER
|0
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DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUKADDES GÜRÜLTÜ
|0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT OKUMUŞ
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN BALIK
|0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN SEVİMLİ
|0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YILDIRIMER
|0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİME DURGUT
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ BALIK
|0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAYLAN
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİME KAYA
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA AFYON
|0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİFE BAKIR
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZTÜRK
|0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT TOPÇU
|0
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