|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KARTAL
|0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ KARATAŞ
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞAHİN
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TOPCU
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE AFACAN
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇETİN
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DÜLGEROĞLU
|0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YÜKSEL
|0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ GÜRSES
|0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM KAYA
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL GÖKÇE
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜL
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT YILMAZ
|0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MERYEM GÖKAY BALKIÇ
|0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KÖKEN
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ULUSOY
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EROL
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT BUCAK
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HABALI
|0
|%0
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