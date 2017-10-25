İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KARTAL 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ KARATAŞ 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN TOPCU 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE AFACAN 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇETİN 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DÜLGEROĞLU 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YÜKSEL 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ GÜRSES 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KAYA 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL GÖKÇE 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜL 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT YILMAZ 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
MERYEM GÖKAY BALKIÇ 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE KÖKEN 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ULUSOY 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EROL 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT BUCAK 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HABALI 0 %0 Detay