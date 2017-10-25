|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ALGAN
|0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKOL
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN BOZKURT
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA AVLAYICI
|0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH ATAY
|0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BETÜL AKÇANAL
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|NADİR MISTIK
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ İNAL
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KALFA
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZKAN
|0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLGÜN BAŞ
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHÇET ALP
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT KORKMAZ
|0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOYUNCU
|0
|%0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN DEMİREL
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKNUR KARADUMAN
|0
|%0
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