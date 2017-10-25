İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN AFŞİN ARICAN 0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ OSMAN CANTÜRK 0 %0 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN CAN 0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ÇETİN 0 %0 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HAKAN EROĞLU 0 %0 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF DEMİR 0 %0 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM PELİVAN 0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
FEDAİ COŞKUN 0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT HANÇER 0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER LAPANTA 0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN 0 %0 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLAY KURT 0 %0 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
CEYHUN TARGIN 0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÖZGÜR ALACA 0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU 0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN GÜNEY 0 %0 Detay