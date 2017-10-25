|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN KOLASAYIN
|0
|%0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYAZ ALTUN
|0
|%0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN KOLASAYIN
|0
|%0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KIZILBOĞA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN TÜMEN
|0
|%0
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK İNAN
|0
|%0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET AYDIN
|0
|%0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT UÇAR
|0
|%0
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