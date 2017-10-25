İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN KOLASAYIN 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
FEYAZ ALTUN 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN KOLASAYIN 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KIZILBOĞA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN TÜMEN 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK İNAN 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET AYDIN 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT UÇAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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