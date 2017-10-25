İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIBRISCIK
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BARIŞ DİŞLİ 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MANSUR ŞEN 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
FİRDEVS ÖZSARI BOYACI 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN EĞİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
EMİRE BAŞAR 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
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