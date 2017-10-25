|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ DİŞLİ
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MENGEN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MANSUR ŞEN
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|FİRDEVS ÖZSARI BOYACI
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN EĞİN
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