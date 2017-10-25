|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİM ALKIŞ
|0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL YAVUZ
|0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT ÇELİK
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ASLAN
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDA ÖZCAN
|0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜÇÜK
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARABATI
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YENİ
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ATILGAN
|0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL DEMİRHİSAR
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA SÖĞÜT
|0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ŞİMŞEK
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMTAZ ASLAN
|0
|%0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KAYA
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ORKUN ÖZELLER
|0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÖZEL
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÖZBEK
|0
|%0
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