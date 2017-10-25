|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL AYDUĞAN
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMALETTİN ŞAHİN
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ERDUGAN
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM KISA
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ARSLAN
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL SÖZEN
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÖZÜTOK
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL TEPE
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERTEKİN
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAD BİLGEN
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AKBAL
|0
|%0
|Detay
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ARSLAN
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT ERGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ARSLAN
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP MERT
|0
|%0
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