İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
EMEL AYDUĞAN 0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
KEMALETTİN ŞAHİN 0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ERDUGAN 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM KISA 0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ARSLAN 0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL SÖZEN 0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÖZÜTOK 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL TEPE 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERTEKİN 0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAD BİLGEN 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL AKBAL 0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ARSLAN 0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ŞAHİNER 0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT ERGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP MERT 0 %0 Detay