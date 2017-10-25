İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL CEYLAN 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÜNAL 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET EFETÜRK 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN DEMİR 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SIDDIK KARADAĞLI 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS BAŞAL 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
ENSARİ BARLAS 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK YALÇIN 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİT KAÇAN 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN BALIKÇI 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZDAĞ 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİM CAN 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
SEZER YÜCEL 0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL KUTSAL 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ BOZYIL 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SEVİM 0 %0 Detay