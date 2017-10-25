|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL CEYLAN
|0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÜNAL
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EFETÜRK
|0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DEMİR
|0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
|0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS BAŞAL
|0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ENSARİ BARLAS
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK YALÇIN
|0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT KAÇAN
|0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN BALIKÇI
|0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZDAĞ
|0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİM CAN
|0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER YÜCEL
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL KUTSAL
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ BOZYIL
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SEVİM
|0
|%0
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