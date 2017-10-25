|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ÇAKMAK
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ÖZGÜL
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMET YAŞAR
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
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ERİMLİ
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MOLLAKENDİ
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SARICAN
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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