|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KABA
|0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇELİK
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET KAYA
|0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|NASIR AYDIN
|0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NİZAMETTİN ARAS
|0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÇELİK
|0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULNAZİR GÜVEN
|0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZDEN
|0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVHİT TURAN
|0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENTÜRK ALVER
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET KÜÇÜK
|0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM ÖZDİL
|0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI KOBAL
|0
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