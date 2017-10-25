İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR KABA 0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇELİK 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET KAYA 0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
NASIR AYDIN 0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAMETTİN ARAS 0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ÇELİK 0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULNAZİR GÜVEN 0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL AHMET İŞLEYEN 0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
ERGUNHAN MUSAOĞLU 0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL 0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖZDEN 0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
TEVHİT TURAN 0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENTÜRK ALVER 0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET KÜÇÜK 0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM ÖZDİL 0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKKI KOBAL 0 %0 Detay