İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDİ DUMAN 0 %0 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇİÇEK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YORULMAZ 0 %0 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NASRETTİN BEYTER 0 %0 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH BAYHAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
RAİF EREN 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BERDAN ÖNAL 0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %0
GIYASEDDİN AK 0 %0 Detay