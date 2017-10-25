|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TÜRK
|0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÖZHAN
|0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SONGÜL ÖZDEMİR
|0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER CEYHAN
|0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜNGÖR
|0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YURDER ŞAHİN
|0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT KILINÇ
|0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KILIÇASLAN
|0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKER GÖZÜTOK
|0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KOÇ
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BALCI
|0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KARAGÖZ
|0
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