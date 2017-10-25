|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|HACER AKSOY
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLAL AVŞAROĞLU
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMİ DEMİRAY
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN YILDIRIM
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ÇAKMAKLI
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ KUZUCU
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KURT
|0
|%0
|Detay
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK FATİH ALSANCAK
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR KARACA
|0
|%0
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