İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP DÜĞEROĞLU 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
HACER AKSOY 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
HİLAL AVŞAROĞLU 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
NECMİ DEMİRAY 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN YILDIRIM 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER ÇAKMAKLI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ KUZUCU 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL KURT 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK FATİH ALSANCAK 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR KARACA 0 %0 Detay