|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|0
|%0
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SÜER
|0
|%0
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK GÜVENÇ
|0
|%0
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AYNACI
|0
|%0
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|0
|%0
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH SARIÇAY
|0
|%0
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAŞ
|0
|%0
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALUK TAMYÜKSEL
|0
|%0
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|0
|%0
|Detay