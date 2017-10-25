|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AKTUNA
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT AKDAĞ
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YÜKSEL
|0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL SERTEL
|0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ ÇETİNKAYA
|0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT KOMŞU
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ŞEN
|0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL HANCI
|0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TOBİN
|0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ABACI
|0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KARADAŞ
|0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARADAĞ
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ORHAN
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|TUFAN AKAN
|0
|%0
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