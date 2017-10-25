İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR KÖSEL 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA ÖZDENİZ 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN ŞAHİN 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TÜRE 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH SOFU 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DUTAR 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ÇELİK 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NÜSRET OLİGER 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ORHAN 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZGÜR 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YUNUS SEVEN 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT SOYSAL 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ARICAN 0 %0 Detay