|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR KÖSEL
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ŞAHİN
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TÜRE
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH SOFU
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DUTAR
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ÇELİK
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NÜSRET OLİGER
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ORHAN
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZGÜR
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YUNUS SEVEN
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT SOYSAL
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARICAN
|0
|%0
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