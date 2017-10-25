|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHTİYAR AŞIK
|0
|%0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET KARAGÖZ
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM BAŞKA
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMA KÖROĞLU
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT YILDIZ
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KERİM BENEK
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ASUMAN KARADENİZ
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAVVA KASAP
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|AŞKIN GÜRSU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KÖKSAL TOPTAN
|0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERPİL ÇOLAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM AKKAYA
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÖR
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENDER KOPUZ
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN MERT
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ER
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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