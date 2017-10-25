İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÇILGI 0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN 0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞIHMÜSLÜM BAYAR 0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA KAYA 0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HAMCAN 0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DURMAZ 0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EROĞLU 0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN GÜNEŞ 0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
AYSEL PERTAV 0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT DENİZ SALINCAK 0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH ÇAKMAK 0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TEKİN 0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BUBO BÜYÜKTURAN 0 %0 Detay