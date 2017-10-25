|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇILGI
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA KAYA
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HAMCAN
|0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DURMAZ
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EROĞLU
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYSEL PERTAV
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DENİZ SALINCAK
|0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TEKİN
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BUBO BÜYÜKTURAN
|0
|%0
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