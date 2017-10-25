İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT AKYOL 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM IŞIK 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ YİĞİT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SERPİL ÜNLÜTÜRK 0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN YILDIRIM 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay