|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL TAŞKIN
|0
|%0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ÖZKAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET GÜR
|0
|%0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP ÖZKAN
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERGÜL
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN TUNCAY
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇALIŞKAN
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|TALİP KAYA
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KÖSE
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA SARI
|0
|%0
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