İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMEL TAŞKIN 0 %0 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ÖZKAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET GÜR 0 %0 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP ÖZKAN 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERGÜL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN TUNCAY 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP KAYA 0 %0 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KÖSE 0 %0 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA SARI 0 %0 Detay