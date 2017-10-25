İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
İZ YÜCEDAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER YAĞCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
METİN AYDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ÇİGER
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ TOPEL YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
NESRİN ÜNAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY DURSUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
DEMİRHAN ELÇİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER KAYALI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
TURHAN ÇÖMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
ATINÇ GÜNAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH POLAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ KIRICI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKSEL AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN TÜMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MANSUR ŞEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
NAMIK KEMAL ÖZKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ALAADDİN BURAK KUNT
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇAKIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KELEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDİ SEDEFÇİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK ÖZGÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
VEDA BİNGÖL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA CANAN UÇAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR SAĞLAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN CİCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ATEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YORULMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
NÜSRET CÖMERT
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNDÜZ GÜNEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TURAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÖZLALE
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT DEDEOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ADATEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAL TÜMENE
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ÖZAD
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR YALÇIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM YÜCEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ KUZUCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DERMENCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK CENGİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN TOPALOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
GENÇAY YILDIZTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TEKDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS GÖÇMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRHAN ÖZCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN AKAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ERGUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREFETTİN YATCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM OSMAN EREM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ALPASLAN KOCA
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
KÖKSAL TOPTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK KILIÇASLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
İMREN NİLAY TÜFEKCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AYDAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
SERPİL ÜNLÜTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
MERVE YILDIZ YARAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLKER ATASEVER
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KARAGÖLLÜ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ERKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ESER KÖSE
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET GÜR
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH AKBAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM TOKAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
KAYA ADANIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0