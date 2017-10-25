İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İZ YÜCEDAĞ
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER YAĞCI
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN AYDEMİR
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÇİGER
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ TOPEL YILDIRIM
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|NESRİN ÜNAL
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY DURSUN
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|DEMİRHAN ELÇİN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER KAYALI
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN ÇÖMEZ
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ATINÇ GÜNAL
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH POLAT
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ KIRICI
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKSEL AYDIN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN TÜMEN
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MANSUR ŞEN
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|NAMIK KEMAL ÖZKAN
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAADDİN BURAK KUNT
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERTEKİN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAKIR
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KELEŞ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ SEDEFÇİ
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ÖZGÜL
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDA BİNGÖL
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA CANAN UÇAR
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH AYDIN
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR SAĞLAM
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN CİCİ
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ATEŞ
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YORULMAZ
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NÜSRET CÖMERT
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNDÜZ GÜNEŞ
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TURAL
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÖZLALE
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT DEDEOĞLU
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ADATEPE
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAL TÜMENE
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÖZAD
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR YALÇIN
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM YÜCEL
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ KUZUCU
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DERMENCİ
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK CENGİZ
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN TOPALOĞLU
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH YILDIRIM
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TEKDEMİR
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRHAN ÖZCAN
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN AKAR
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ERGUN
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREFETTİN YATCİ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ARI
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM OSMAN EREM
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER YILMAZ
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN KOCA
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|KÖKSAL TOPTAN
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KILIÇASLAN
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AYDAR
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MERVE YILDIZ YARAY
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN ÇELİK
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLKER ATASEVER
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ERKAN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ESER KÖSE
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET GÜR
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AKBAŞ
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KAYA ADANIR
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|