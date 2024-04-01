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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DELİCE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DELİCE Toplam Seçmen 2.067
  • Açılan Sandık 9
  • Kullanılan Oy 1.936
  • Geçerli Oy 1.873
  • Geçersiz Oy 63
  • Katılım Oranı %93.66
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YILMAZ UYAN adalet-ve-kalkinma-partisi
YILMAZ
UYAN
%50.40 944 Oy
TURGUT ÖZDEM yeniden-refah-partisi
TURGUT
ÖZDEM
%45.97 861 Oy
AYTEKİN ARAÇ milliyetci-hareket-partisi
AYTEKİN
ARAÇ
%1.87 35 Oy
ALİ GÜNDOĞAN saadet-partisi
ALİ
GÜNDOĞAN
%0.69 13 Oy
NECMİ DEMİRAY iyi-parti
NECMİ
DEMİRAY
%0.48 9 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.43 8 Oy
Hür Dava Partisi
%0.11 2 Oy
Demokrat Parti
%0.05 1 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.067
  • Kullanılan Oy 1.936
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.13 844 Oy
Yeniden Refah Partisi
%43.05 805 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.36 175 Oy
İyi Parti
%0.86 16 Oy
Zafer Partisi
%0.70 13 Oy
Saadet Partisi
%0.53 10 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.27 5 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.11 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHŞİLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 1.835 %7.69 323
%45.06|1.893
HALİL İBRAHİM BİŞKİN 		%0.48 20 %0 0 %0 0 %3.09 130
BALIŞEYH Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.11 622 %6.17 87 %1.35 19 %1.21 17 %0 0 %0 0 %47.16 665
ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.73|558
YAŞAR ERDEMİR 		%5.08 57 %42.96 482 %0.71 8 %0 0 %0 0 %1.52 17
DELİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.40|944
YILMAZ UYAN 		%0 0 %1.87 35 %0.48 9 %0 0 %0 0 %47.25 885
KARAKEÇİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.41|763
HÜSEYİN ÖZÇELİK 		%0.66 15 %12.57 287 %0.61 14 %0 0 %0 0 %52.76 1.205
KESKİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.70|2.033
EKMEL CÖNGER 		%11.98 545 %8.51 387 %2.00 91 %0 0 %0 0 %32.81 1.492
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.17 23.062
%49.90|49.681
AHMET ÖNAL 		%19.15 19.064 %1.23 1.221 %0.08 84 %0.14 138 %6.33 6.305
SULAKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.19|645
SEYFETTİN ÇETİNER 		%1.19 15 %46.43 585 %0.48 6 %0 0 %0 0 %0.71 9
YAHŞİHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.58|6.749
AHMET SUNGUR 		%15.88 2.578 %36.48 5.921 %2.30 374 %0.14 23 %0 0 %3.62 588
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERİKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.28 764 %0 0
%59.77|1.193
ERKAN ÇAĞLAR 		%0.30 6 %0 0 %0 0 %1.65 33
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%81.55|1.825
OSMAN ERDOĞAN 		%16.13 361 %1.07 24 %0.45 10 %0 0 %0 0 %0.80 18
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHŞİLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80 1.577 %10.71 447
%39.81|1.661
 %0.70 29 %0 0 %0 0 %10.98 458
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.65 523 %9.39 127 %4.29 58 %1.48 20 %0 0 %0 0 %46.19 625
ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.14|493
 %8.50 95 %42.17 471 %2.78 31 %0 0 %0 0 %2.42 27
DELİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.13|844
 %0 0 %9.36 175 %0.86 16 %0 0 %0 0 %44.65 835
KARAKEÇİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42|761
 %0 0 %14.98 341 %0.83 19 %0 0 %0 0 %50.77 1.156
KESKİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.51|1.865
 %14.65 658 %10.44 469 %3.36 151 %0 0 %0 0 %30.05 1.350
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.90 23.566
%43.64|43.037
 %20.38 20.093 %1.99 1.967 %0.12 120 %1.18 1.167 %8.79 8.664
SULAKYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.56 509 %11.31 142
%45.82|575
 %1.59 20 %0 0 %0 0 %0.72 9
YAHŞİHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.58|6.246
 %22.45 3.635 %31.41 5.086 %3.09 500 %0 0 %0 0 %4.47 724
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERİKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.45 780 %0 0
%55.24|1.092
 %0 0 %0 0 %0 0 %5.31 105
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%78.83|1.761
 %17.73 396 %2.82 63 %0 0 %0 0 %0 0 %0.63 14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		TURGUT ÖZDEM 1.380 %85.50
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SERKAN KOCAOĞLU 177 %10.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SONER MAZILIGÜNEY 43 %2.66
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ GÜNDOĞAN 10 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SELAMİ GÖBÜL 4 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.254 %77.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		220 %13.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		119 %7.38
Saadet Partisi
SAADET 		10 %0.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		681 %42.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		544 %33.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		298 %18.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90 %5.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		887 %53.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		562 %33.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		195 %11.75
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.36
Kaynak: Anadolu Ajansı