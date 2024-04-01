AHMETBEY SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.30|9.357FIRAT YAYLA
|%45.74 8.508
|%0 0
|%1.29 240
|%0 0
|%0.80 149
|%1.87 347
|
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.84|1.228RECEP GÜN
|%12.20 289
|%34.28 812
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.69 40
|
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.80 198
|%25.13 143
|
%39.02|222LEVENT ŞENOL
|%0.35 2
|%0 0
|%0 0
|%0.70 4
|
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.69 17.039
|
%47.21|35.455MURAT GERENLİ
|%2.41 1.812
|%2.29 1.717
|%0 0
|%20.56 15.442
|%4.84 3.634
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%40.71 20.770
|
%41.50|21.173DERYA BULUT
|%5.77 2.944
|%0.68 347
|%6.72 3.427
|%4.63 2.360
|
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.16|494GÜNDÜZ HOŞGÖR
|%25.61 315
|%0.33 4
|%0 0
|%0 0
|%29.59 364
|%4.31 53
|
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.43|3.739İHSAN TALAY
|%44.60 3.181
|%0 0
|%1.96 140
|%0 0
|%0 0
|%1.01 72
|
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.58 3.015
|
%40.02|3.821ERCAN ÖZALP
|%0.59 56
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.81 2.655
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.11 1.058
|
%51.52|1.359MUSTAFA ALTINTAŞ
|%0.99 26
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.39 195
|
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.69 745
|
%54.59|910ORHAN SALTIK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.72 12
|
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%4.65 203
|%47.01 2.052
|%0.69 30
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.65 2.080
|
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.34|1.124ERSAN ÇÖLGEÇEN
|%43.97 1.090
|%0.32 8
|%4.60 114
|%0 0
|%1.01 25
|%4.76 118
|
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%47.56 750
|
%52.06|821MEHMET BAYRAM
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.38 6
|
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.67 967
|
%54.04|1.170BİROL ÖZBAY
|%0.74 16
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.55 12
|
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.69|889ALTUĞ ERDEM
|%38.74 693
|%0.78 14
|%0 0
|%0 0
|%9.95 178
|%0.84 15
|
İNECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.24|680İLHAN ARI
|%46.72 620
|%0.60 8
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.43 19
|
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.65|640DİNDAR SEÇEN
|%49.19 634
|%0.85 11
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.31 4
|
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.53 954
|
%60.14|1.489UFUK İN
|%1.09 27
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.24 6
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.64 735
|
%48.71|736NEŞE ÇEVİKBAŞ
|%0.46 7
|%1.52 23
|%0 0
|%0 0
|%0.66 10
|
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.20 136
|
%63.41|1.052İSMAİL ÖZEN
|%0.24 4
|%26.34 437
|%0 0
|%0 0
|%1.81 30
|
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.61 837
|
%48.90|842HALİL ÇALLI
|%1.51 26
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.99 17
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.42 7.622
|
%51.93|9.557
|%0 0
|%2.75 507
|%0 0
|%0 0
|%3.90 717
|
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.98|1.134
|%16.33 378
|%32.05 742
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.63 61
|
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.96|201
|%28.52 164
|%34.78 200
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.74 10
|
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.97 17.120
|
%58.46|43.583
|%4.64 3.462
|%4.04 3.011
|%0 0
|%2.15 1.604
|%7.74 5.768
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.60|23.039
|%36.33 18.355
|%7.97 4.025
|%1.04 523
|%0 0
|%9.07 4.584
|
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.65|421
|%27.65 336
|%0 0
|%27.00 328
|%0 0
|%7.65 93
|%3.05 37
|
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.72 2.880
|
%44.44|3.143
|%0 0
|%6.38 451
|%0 0
|%4.41 312
|%4.06 287
|
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.75 2.811
|
%41.38|3.910
|%0 0
|%4.80 454
|%0 0
|%0 0
|%24.07 2.275
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.98 986
|
%60.58|1.615
|%2.18 58
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.26 7
|
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.27 700
|
%57.00|944
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.72 12
|
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.30 318
|
%47.08|2.050
|%2.34 102
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.27 1.884
|
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.76 955
|
%49.59|1.222
|%0.41 10
|%5.03 124
|%0 0
|%0 0
|%6.21 153
|
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.00|783
|%49.30 772
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.70 11
|
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.19 829
|
%49.24|1.069
|%6.31 137
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.26 136
|
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.32|846
|%47.97 840
|%2.17 38
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.54 27
|
İNECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.63 638
|
%49.24|646
|%1.07 14
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.07 14
|
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.25 621
|
%49.34|635
|%1.94 25
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.47 6
|
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.41 926
|
%60.24|1.491
|%1.82 45
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.53 13
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.30 670
|
%51.39|760
|%0 0
|%2.37 35
|%0 0
|%0 0
|%0.95 14
|
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.29 183
|
%61.32|994
|%0 0
|%23.75 385
|%0 0
|%0 0
|%3.64 59
|
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.56|858
|%48.38 821
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.06 18
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|1.598
|%53.50
|
|ŞABAN AYKIRI
|1.361
|%45.56
|
|GÜLDÜREN BAŞOĞLU
|26
|%0.87
|
|İBRAHİM İNCİ
|2
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|1.744
|%55.28
|
|ÜNAL KAYMAZ
|1.340
|%42.47
|
|NEVZAT AKKOÇ
|68
|%2.16
|
|İBRAHİM İNCİ
|3
|%0.10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÜNAL KAYMAZ
|1.557
|%46.91
|
|RECEP AYAZ
|1.488
|%44.83
|
|ALİ SÖNMEZ
|234
|%7.05
|
|NEVZAT AKKOÇ
|40
|%1.21