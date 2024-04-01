KURANCILI SEÇİM SONUÇLARI

|
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%56.86|373
YILMAZ KILIÇ
|
%0.46
3
|
%41.62
273
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.07
7
|
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.19
823
|
%45.10|901
ŞÜKRÜ TURGUT
|
%12.01
240
|
%0.45
9
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.25
25
|
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.05
631
|
%27.21
591
|
%32.23|700
MUSA CEYLAN
|
%10.73
233
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.78
17
|
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.75|2.248
HASAN HAKANOĞLU
|
%4.12
186
|
%43.42
1.962
|
%0.75
34
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.97
89
|
KAMAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%51.92|6.283
EMRE DEMİRCİ
|
%44.34
5.366
|
%0
0
|
%1.53
185
|
%0
0
|
%0.46
56
|
%1.75
212
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.42
26.462
|
%52.86|37.377
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|
%0
0
|
%2.82
1.994
|
%1.23
872
|
%0.21
152
|
%5.45
3.850
|
MUCUR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%7.85
628
|
%16.17
1.293
|
%26.86
2.148
|
%17.37
1.389
|
%0
0
|
%0
0
|
%31.75
2.539