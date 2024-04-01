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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ALTINEKİN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ALTINEKİN Toplam Seçmen 10.710
  • Açılan Sandık 49
  • Kullanılan Oy 10.076
  • Geçerli Oy 9.752
  • Geçersiz Oy 324
  • Katılım Oranı %94.08
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FATİH ORHAN yeniden-refah-partisi
FATİH
ORHAN
%50.49 4.924 Oy
AĞAH YILMAZ adalet-ve-kalkinma-partisi
AĞAH
YILMAZ
%44.74 4.363 Oy
AHMET DEVELİ saadet-partisi
AHMET
DEVELİ
%1.65 161 Oy
İRFAN NORAS gelecek-partisi
İRFAN
NORAS
%0.81 79 Oy
HAKAN OĞUZ zafer-partisi
HAKAN
OĞUZ
%0.66 64 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.46 45 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.40 39 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.38 37 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.14 14 Oy
Hür Dava Partisi
%0.11 11 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 10.710
  • Kullanılan Oy 10.080
Yeniden Refah Partisi
%49.51 4.801 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.79 4.246 Oy
İyi Parti
%2.12 206 Oy
Saadet Partisi
%1.85 179 Oy
Zafer Partisi
%0.80 78 Oy
Gelecek Partisi
%0.63 61 Oy
Hür Dava Partisi
%0.43 42 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.42 41 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.19 18 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.89 1.394 %0 0 %0 0
%49.72|1.579
ALİ ÜZLÜK 		%0 0 %0 0 %6.39 203
AKÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%34.42|1.309
İSMAİL ARSLAN 		%3.31 126 %0 0 %0 0 %62.27 2.368
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.59 16.851
%42.63|22.738
AHMET NURİ KÖKSAL 		%0 0 %18.15 9.681 %0.13 68 %0 0 %7.49 3.997
ALTINEKİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.74 4.363 %0.40 39 %0 0 %0.46 45 %0 0 %0 0 %54.40 5.305
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03|19.725
ADİL BAYINDIR 		%8.08 3.622 %0 0 %3.48 1.557 %0 0 %0.13 60 %44.28 19.840
BOZKIR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.58 5.251 %0 0 %0 0 %1.21 183 %0 0 %0.08 12 %64.14 9.739
ÇELTİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.63|3.319
ALİ MEŞE 		%0 0 %0 0 %0.88 59 %0 0 %0 0 %49.48 3.309
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.74 10.348
%46.33|12.374
FIRAT KIZILKAYA 		%0 0 %0 0 %11.76 3.142 %0 0 %3.17 847
ÇUMRA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %39.28 15.702 %0 0 %0.29 116 %0.96 384 %59.47 23.775
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.67|1.718
HÜSEYİN AYTEN 		%23.67 693 %0 0 %0 0 %0 0 %7.86 230 %9.80 287
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.61|1.557
AHMET KISA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %43.97 1.501 %10.43 356
DOĞANHİSAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %45.39 4.557 %2.09 210 %0 0 %0.10 10 %52.42 5.262
EMİRGAZİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.16 60 %42.34 2.190 %0.60 31 %0 0 %0 0 %55.91 2.892
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.29|35.194
ÜMİT AKPINAR 		%33.35 27.756 %3.25 2.703 %0.80 663 %1.31 1.090 %19.00 15.814
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.67|2.128
AHMET DEMİR 		%0 0 %0 0 %0.47 28 %0 0 %0 0 %63.71 3.801
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.26|3.610
MEHMET ÇETİNER 		%43.18 3.369 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %10.56 824
HALKAPINAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %37.90 1.096 %0 0 %0 0 %1.04 30 %61.07 1.766
HÜYÜK BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.76 3.636 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
%53.13|5.403
 %11.11 1.130
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57|11.822
ÖMER APİL 		%20.93 6.955 %0 0 %9.88 3.282 %0 0 %0 0 %33.62 11.173
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.55|7.692
İRFAN KARACA 		%0 0 %0 0 %27.15 5.281 %0 0 %0 0 %33.30 6.477
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.00|13.462
İBRAHİM ÖNAL 		%42.76 13.081 %0 0 %1.46 448 %0 0 %0 0 %11.78 3.603
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.55|93.321
HASAN KILCA 		%5.82 9.965 %0 0 %1.38 2.361 %2.01 3.437 %0 0 %36.24 61.996
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|10.149
ABDURRAHİM SERTDEMİR 		%4.66 1.043 %0 0 %1.34 300 %26.12 5.842 %0 0 %22.51 5.035
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.42|84.675
MUSTAFA KAVUŞ 		%8.05 13.527 %0 0 %1.76 2.953 %0.55 923 %0.10 171 %39.12 65.690
SARAYÖNÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.71 5.669 %0 0 %0 0 %0 0 %0.35 63 %24.00 4.290 %43.94 7.854
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.39|146.056
AHMET PEKYATIRMACI 		%9.86 31.739 %0 0 %2.62 8.426 %1.57 5.040 %0 0 %40.56 130.500
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 12.288
%35.10|14.040
HASAN USTAOĞLU 		%0 0 %0.81 326 %0.24 97 %0 0 %33.13 13.254
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.48|2.230
MEHMET ACAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.24 10 %47.28 2.009
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.07 1.875
%54.28|2.363
NURETTİN AKBUĞA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.64 115
YALIHÜYÜK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.59 479 %0 0 %0 0 %0.84 11 %0 0 %0 0 %62.57 819
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05|4.549
SUBHAN GÜNALTAY 		%8.32 995 %0 0 %0 0 %0.78 93 %0 0 %52.85 6.319
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.93 1.315 %0 0 %0 0
%45.89|1.439
 %0 0 %0 0 %12.18 382
AKÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%33.19|1.256
 %4.86 184 %0 0 %0 0 %61.95 2.344
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.36 17.741
%39.01|20.749
 %0 0 %17.22 9.161 %0.17 88 %0 0 %10.24 5.448
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 4.246 %0 0 %0 0 %2.12 206 %0 0 %0 0 %54.09 5.245
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02|19.545
 %11.05 4.906 %0 0 %5.58 2.477 %0 0 %0 0 %39.35 17.473
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.38 5.624 %0 0 %0 0 %1.71 257 %0 0 %0 0 %60.91 9.163
ÇELTİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.32|3.348
 %0 0 %0 0 %1.53 102 %0 0 %0 0 %48.15 3.204
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.99 10.443
%41.89|11.220
 %0 0 %0 0 %14.17 3.797 %0 0 %4.95 1.327
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %39.14 15.543 %1.97 783 %0.22 88 %0 0 %58.67 23.298
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.17|1.622
 %22.49 638 %0 0 %7.01 199 %0 0 %0 0 %13.32 378
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.82|1.804
 %0 0 %0 0 %21.82 718 %0 0 %0 0 %23.37 769
DOĞANHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %11.67 1.147
%40.88|4.019
 %4.12 405 %0 0 %0 0 %43.33 4.260
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %43.38 2.203 %1.30 66 %0 0 %0 0 %55.32 2.809
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%39.89|32.967
 %34.51 28.523 %4.21 3.481 %1.09 902 %0 0 %20.30 16.779
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.74|2.296
 %0 0 %0 0 %0.76 45 %0 0 %0 0 %60.50 3.585
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.66|3.548
 %37.70 2.929 %0 0 %2.05 159 %0 0 %0 0 %14.59 1.134
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %41.38 1.173 %2.68 76 %0 0 %0 0 %55.94 1.586
HÜYÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.43|4.516
 %18.24 1.774 %0 0 %10.71 1.042 %0 0 %0 0 %24.62 2.395
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60|11.777
 %21.29 7.042 %0 0 %9.88 3.269 %0 0 %0 0 %33.23 10.991
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.08|8.152
 %0 0 %0 0 %21.92 4.246 %0 0 %0 0 %36.00 6.974
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.68|12.992
 %38.73 11.789 %0 0 %2.14 651 %0 0 %0 0 %16.45 5.008
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.64|89.990
 %5.99 10.235 %0 0 %1.52 2.599 %2.03 3.466 %0 0 %37.82 64.656
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83|9.966
 %5.89 1.309 %0 0 %1.59 353 %24.90 5.537 %0 0 %22.79 5.068
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.37|84.523
 %8.32 13.958 %0 0 %1.94 3.261 %0.56 942 %0 0 %38.81 65.128
SARAYÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|7.308
 %0 0 %0 0 %1.57 276 %0.48 85 %10.23 1.799 %46.14 8.110
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.61|143.446
 %10.49 33.746 %0 0 %2.80 9.001 %1.59 5.127 %0 0 %40.51 130.265
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72 12.966
%33.56|13.301
 %0 0 %1.70 675 %0.28 111 %0 0 %31.74 12.580
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|2.066
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.26 2.088
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.25 1.921
%50.33|2.185
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.41 235
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.80 464 %0 0 %0 0 %2.31 30 %0 0 %0 0 %61.88 802
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.32|4.329
 %13.12 1.564 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.55 6.025
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHARREM DERE 5.759 %61.44
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SIRRI EZDEMİR 3.533 %37.69
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA ÖZESKİCİ 60 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA ÇOBANOĞLU 21 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHARREM DERE 5.137 %56.27
Saadet Partisi
SAADET 		SIRRI EZDEMİR 2.378 %26.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BAYRAM KARAOĞLU 1.538 %16.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HİMMET POÇAN 43 %0.47
Millet Partisi
Millet 		AHMET ŞAHAP 16 %0.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ÖZCAN KURT 9 %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET FENER 8 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		ALİ POÇAN 1.216 %51.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM GÖZET 951 %39.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BAYRAM ÇOK 113 %4.74
Saadet Partisi
SAADET 		SEMRA ŞAHİN 50 %2.10
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YAVUZ ÇETİN 40 %1.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER FARUK KESKİN 12 %0.50
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.132 %65.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.038 %32.41
Saadet Partisi
SAADET 		109 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		66 %0.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		12 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		11 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.475 %59.95
Saadet Partisi
SAADET 		2.159 %23.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.372 %15.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		77 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		23 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.12
Millet Partisi
Millet 		7 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		6 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.184 %50.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		915 %38.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		140 %5.95
Saadet Partisi
SAADET 		68 %2.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45 %1.91
Kaynak: Anadolu Ajansı