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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KONYA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Konya Toplam Seçmen 1.649.557
  • Açılan Sandık 5.374
  • Kullanılan Oy 1.253.792
  • Geçerli Oy 1.186.360
  • Geçersiz Oy 67.432
  • Katılım Oranı %76.01
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

UĞUR İBRAHİM ALTAY adalet-ve-kalkinma-partisi
UĞUR İBRAHİM
ALTAY
%49.44 586.529 Oy
MEHMET KÖSEOĞLU yeniden-refah-partisi
MEHMET
KÖSEOĞLU
%23.48 278.564 Oy
İSMAİL SONKAYA cumhuriyet-halk-partisi
İSMAİL
SONKAYA
%12.77 151.532 Oy
AYHAN MİLCİ zafer-partisi
AYHAN
MİLCİ
%3.39 40.254 Oy
ABDULKADİR KARADUMAN saadet-partisi
ABDULKADİR
KARADUMAN
%3.38 40.130 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%2.95 34.972 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.79 21.181 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.53 6.273 Oy
Demokrat Parti
%0.43 5.130 Oy
Hür Dava Partisi
%0.29 3.443 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.649.557
  • Kullanılan Oy 1.251.563
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.60 465.948 Oy
Yeniden Refah Partisi
%22.89 269.379 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.57 171.459 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.48 52.717 Oy
İyi Parti
%3.84 45.161 Oy
Zafer Partisi
%3.41 40.096 Oy
Büyük Birlik Partisi
%3.24 38.104 Oy
Saadet Partisi
%3.06 36.057 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.71 20.143 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.89 1.394 %0 0 %0 0
%49.72|1.579
ALİ ÜZLÜK 		%0 0 %0 0 %6.39 203
AKÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%34.42|1.309
İSMAİL ARSLAN 		%3.31 126 %0 0 %0 0 %62.27 2.368
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.59 16.851
%42.63|22.738
AHMET NURİ KÖKSAL 		%0 0 %18.15 9.681 %0.13 68 %0 0 %7.49 3.997
ALTINEKİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.74 4.363 %0.40 39 %0 0 %0.46 45 %0 0 %0 0 %54.40 5.305
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03|19.725
ADİL BAYINDIR 		%8.08 3.622 %0 0 %3.48 1.557 %0 0 %0.13 60 %44.28 19.840
BOZKIR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.58 5.251 %0 0 %0 0 %1.21 183 %0 0 %0.08 12 %64.14 9.739
ÇELTİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.63|3.319
ALİ MEŞE 		%0 0 %0 0 %0.88 59 %0 0 %0 0 %49.48 3.309
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.74 10.348
%46.33|12.374
FIRAT KIZILKAYA 		%0 0 %0 0 %11.76 3.142 %0 0 %3.17 847
ÇUMRA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %39.28 15.702 %0 0 %0.29 116 %0.96 384 %59.47 23.775
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.67|1.718
HÜSEYİN AYTEN 		%23.67 693 %0 0 %0 0 %0 0 %7.86 230 %9.80 287
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.61|1.557
AHMET KISA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %43.97 1.501 %10.43 356
DOĞANHİSAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %45.39 4.557 %2.09 210 %0 0 %0.10 10 %52.42 5.262
EMİRGAZİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.16 60 %42.34 2.190 %0.60 31 %0 0 %0 0 %55.91 2.892
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.29|35.194
ÜMİT AKPINAR 		%33.35 27.756 %3.25 2.703 %0.80 663 %1.31 1.090 %19.00 15.814
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.67|2.128
AHMET DEMİR 		%0 0 %0 0 %0.47 28 %0 0 %0 0 %63.71 3.801
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.26|3.610
MEHMET ÇETİNER 		%43.18 3.369 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %10.56 824
HALKAPINAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %37.90 1.096 %0 0 %0 0 %1.04 30 %61.07 1.766
HÜYÜK BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.76 3.636 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
%53.13|5.403
 %11.11 1.130
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57|11.822
ÖMER APİL 		%20.93 6.955 %0 0 %9.88 3.282 %0 0 %0 0 %33.62 11.173
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.55|7.692
İRFAN KARACA 		%0 0 %0 0 %27.15 5.281 %0 0 %0 0 %33.30 6.477
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.00|13.462
İBRAHİM ÖNAL 		%42.76 13.081 %0 0 %1.46 448 %0 0 %0 0 %11.78 3.603
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.55|93.321
HASAN KILCA 		%5.82 9.965 %0 0 %1.38 2.361 %2.01 3.437 %0 0 %36.24 61.996
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|10.149
ABDURRAHİM SERTDEMİR 		%4.66 1.043 %0 0 %1.34 300 %26.12 5.842 %0 0 %22.51 5.035
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.42|84.675
MUSTAFA KAVUŞ 		%8.05 13.527 %0 0 %1.76 2.953 %0.55 923 %0.10 171 %39.12 65.690
SARAYÖNÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.71 5.669 %0 0 %0 0 %0 0 %0.35 63 %24.00 4.290 %43.94 7.854
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.39|146.056
AHMET PEKYATIRMACI 		%9.86 31.739 %0 0 %2.62 8.426 %1.57 5.040 %0 0 %40.56 130.500
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 12.288
%35.10|14.040
HASAN USTAOĞLU 		%0 0 %0.81 326 %0.24 97 %0 0 %33.13 13.254
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.48|2.230
MEHMET ACAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.24 10 %47.28 2.009
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.07 1.875
%54.28|2.363
NURETTİN AKBUĞA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.64 115
YALIHÜYÜK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.59 479 %0 0 %0 0 %0.84 11 %0 0 %0 0 %62.57 819
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05|4.549
SUBHAN GÜNALTAY 		%8.32 995 %0 0 %0 0 %0.78 93 %0 0 %52.85 6.319
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.93 1.315 %0 0 %0 0
%45.89|1.439
 %0 0 %0 0 %12.18 382
AKÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%33.19|1.256
 %4.86 184 %0 0 %0 0 %61.95 2.344
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.36 17.741
%39.01|20.749
 %0 0 %17.22 9.161 %0.17 88 %0 0 %10.24 5.448
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 4.246 %0 0 %0 0 %2.12 206 %0 0 %0 0 %54.09 5.245
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02|19.545
 %11.05 4.906 %0 0 %5.58 2.477 %0 0 %0 0 %39.35 17.473
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.38 5.624 %0 0 %0 0 %1.71 257 %0 0 %0 0 %60.91 9.163
ÇELTİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.32|3.348
 %0 0 %0 0 %1.53 102 %0 0 %0 0 %48.15 3.204
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.99 10.443
%41.89|11.220
 %0 0 %0 0 %14.17 3.797 %0 0 %4.95 1.327
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %39.14 15.543 %1.97 783 %0.22 88 %0 0 %58.67 23.298
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.17|1.622
 %22.49 638 %0 0 %7.01 199 %0 0 %0 0 %13.32 378
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.82|1.804
 %0 0 %0 0 %21.82 718 %0 0 %0 0 %23.37 769
DOĞANHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %11.67 1.147
%40.88|4.019
 %4.12 405 %0 0 %0 0 %43.33 4.260
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %43.38 2.203 %1.30 66 %0 0 %0 0 %55.32 2.809
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%39.89|32.967
 %34.51 28.523 %4.21 3.481 %1.09 902 %0 0 %20.30 16.779
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.74|2.296
 %0 0 %0 0 %0.76 45 %0 0 %0 0 %60.50 3.585
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.66|3.548
 %37.70 2.929 %0 0 %2.05 159 %0 0 %0 0 %14.59 1.134
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %41.38 1.173 %2.68 76 %0 0 %0 0 %55.94 1.586
HÜYÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.43|4.516
 %18.24 1.774 %0 0 %10.71 1.042 %0 0 %0 0 %24.62 2.395
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60|11.777
 %21.29 7.042 %0 0 %9.88 3.269 %0 0 %0 0 %33.23 10.991
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.08|8.152
 %0 0 %0 0 %21.92 4.246 %0 0 %0 0 %36.00 6.974
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.68|12.992
 %38.73 11.789 %0 0 %2.14 651 %0 0 %0 0 %16.45 5.008
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.64|89.990
 %5.99 10.235 %0 0 %1.52 2.599 %2.03 3.466 %0 0 %37.82 64.656
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83|9.966
 %5.89 1.309 %0 0 %1.59 353 %24.90 5.537 %0 0 %22.79 5.068
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.37|84.523
 %8.32 13.958 %0 0 %1.94 3.261 %0.56 942 %0 0 %38.81 65.128
SARAYÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|7.308
 %0 0 %0 0 %1.57 276 %0.48 85 %10.23 1.799 %46.14 8.110
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.61|143.446
 %10.49 33.746 %0 0 %2.80 9.001 %1.59 5.127 %0 0 %40.51 130.265
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72 12.966
%33.56|13.301
 %0 0 %1.70 675 %0.28 111 %0 0 %31.74 12.580
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|2.066
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.26 2.088
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.25 1.921
%50.33|2.185
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.41 235
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.80 464 %0 0 %0 0 %2.31 30 %0 0 %0 0 %61.88 802
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.32|4.329
 %13.12 1.564 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.55 6.025
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		UĞUR İBRAHİM ALTAY 859.115 %70.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		OĞUZ ŞİMŞEK 245.997 %20.20
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN HÜSEYİN UYAR 50.099 %4.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		GIYASETTİN ALMAZ 26.589 %2.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN AKBAL 8.623 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		SALİH ÜNLÜ 6.486 %0.53
Demokrat Parti
DP 		ALİ SEÇMEN ÇEVİK 5.647 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK 3.690 %0.30
Vatan Partisi
VATAN 		MEVLÜT SEYRANLIOĞLU 3.423 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		770.970 %63.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		164.623 %13.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		105.688 %8.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		64.724 %5.30
Saadet Partisi
SAADET 		48.097 %3.94
Bağımsız
BĞMSZ 		20.619 %1.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.402 %1.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13.050 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7.810 %0.64
Demokrat Parti
DP 		3.203 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		2.128 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.103 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.732 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		729.544 %60.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		262.613 %21.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		79.423 %6.62
Saadet Partisi
SAADET 		71.596 %5.97
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		26.561 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		15.828 %1.32
Demokrat Parti
DP 		6.086 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.785 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.528 %0.13
Millet Partisi
Millet 		1.104 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		648 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		553 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		278 %0.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		199 %0.02
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		53 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		607.131 %54.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		213.152 %19.21
Saadet Partisi
SAADET 		105.805 %9.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		91.348 %8.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		27.206 %2.45
Demokrat Parti
DP 		21.952 %1.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		15.514 %1.40
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.097 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5.655 %0.51
Anavatan Partisi
ANAP 		2.377 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		2.328 %0.21
Millet Partisi
Millet 		1.873 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.537 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.523 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		878 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		603 %0.05
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		557 %0.05
Kaynak: Anadolu Ajansı