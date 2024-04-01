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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HİSARCIK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HİSARCIK Toplam Seçmen 3.766
  • Açılan Sandık 13
  • Kullanılan Oy 3.356
  • Geçerli Oy 3.231
  • Geçersiz Oy 125
  • Katılım Oranı %89.11
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA DEMİRTAŞ milliyetci-hareket-partisi
MUSTAFA
DEMİRTAŞ
%53.23 1.720 Oy
FATİH ÇALIŞKAN adalet-ve-kalkinma-partisi
FATİH
ÇALIŞKAN
%43.39 1.402 Oy
ZEKERİYA BORAN yeniden-refah-partisi
ZEKERİYA
BORAN
%1.52 49 Oy
MUSTAFA AKPINAR cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
AKPINAR
%1.11 36 Oy
ŞERİF PEKTAŞ saadet-partisi
ŞERİF
PEKTAŞ
%0.53 17 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.15 5 Oy
Hür Dava Partisi
%0.06 2 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.766
  • Kullanılan Oy 3.356
Milliyetçi Hareket Partisi
%46.35 1.485 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.83 1.244 Oy
İyi Parti
%7.62 244 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.96 191 Oy
Saadet Partisi
%0.94 30 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.19 6 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.12 4 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINTAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34 838 %6.43 197
%36.41|1.116
HİKMET TUNÇ 		%14.32 439 %0 0 %0 0 %15.50 475
ASLANAPA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.09|577
NECATİ KULİK 		%3.06 42 %20.20 277 %0.44 6 %0 0 %20.42 280 %13.79 189
ÇAVDARHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.04 236 %23.68 328
%53.72|744
HALİL İBRAHİM TOPBAŞ 		%0.94 13 %0 0 %0 0 %4.62 64
DOMANİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.19 886
%47.34|1.488
ENGİN UYSAL 		%17.18 540 %3.25 102 %0 0 %0 0 %4.04 127
DUMLUPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.59 292
%39.40|353
ZEKERİYA YILMAZ 		%5.80 52 %1.56 14 %0 0 %19.42 174 %1.23 11
EMET Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.02 2.292 %10.54 690
%35.36|2.314
MUSTAFA KOCA 		%13.45 880 %0 0 %0 0 %5.64 369
GEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.44 4.453 %6.05 915
%38.35|5.800
NECDET AKEL 		%10.55 1.595 %0 0 %0 0 %15.61 2.361
HİSARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.39 1.402 %1.11 36
%53.23|1.720
MUSTAFA DEMİRTAŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.26 73
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 37.992
%29.69|40.712
EYÜP KAHVECİ 		%29.25 40.110 %1.85 2.535 %0.14 193 %0.13 181 %11.22 15.388
PAZARLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.40|1.314
BİLAL DEMİRCİ 		%1.01 24 %42.20 1.001 %0.80 19 %0 0 %0 0 %0.59 14
ŞAPHANE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.58 500
%43.49|818
LÜTFİ MUTLU 		%28.55 537 %0.32 6 %0 0 %0.27 5 %0.80 15
SİMAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.19 5.702 %5.27 879
%45.52|7.590
KÜBRA TEKEL AKTULUN 		%2.09 348 %0 0 %0 0 %12.93 2.156
TAVŞANLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.76 11.875 %4.01 1.714 %20.89 8.937 %0.83 355 %0.22 92 %0 0 %46.29 19.803
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.90 365 %1.23 18
%52.93|776
FETHİ ÖZEL 		%0.68 10 %0 0 %0 0 %20.26 297
BALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|570
HASAN YAZKAN 		%2.88 33 %44.15 506 %2.09 24 %0 0 %0 0 %1.13 13
ÇİTGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.24 958 %2.12 53
%53.97|1.352
YÜKSEL ÜNAL 		%0 0 %0 0 %0 0 %5.67 142
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.29|823
EMİN TAŞGIN 		%24.42 339 %6.27 87 %1.08 15 %0 0 %0 0 %8.93 124
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.53|977
CAHİT ONAR 		%42.74 795 %0.97 18 %1.18 22 %0 0 %0 0 %2.58 48
ESKİGEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.17 376 %29.97 620
%44.18|914
MUSTAFA ARSLAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %7.68 159
GÖKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.07|705
KERİM ŞAHİN 		%1.48 20 %39.96 541 %3.40 46 %0 0 %0 0 %3.10 42
GÜNEY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.16 346 %0.93 10 %32.71 352 %0 0 %0 0 %0 0 %34.20 368
KURUÇAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 610 %1.82 24
%49.43|652
RENGÜL ATICI 		%0.30 4 %0 0 %0 0 %2.20 29
KUŞU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.96|676
FERİDUN AKTAY 		%0.69 9 %46.04 599 %0.54 7 %0 0 %0 0 %0.77 10
NAŞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.28|660
İBRAHİM YAVUZ 		%1.00 14 %44.63 623 %0.64 9 %0 0 %0 0 %6.45 90
SEYİTÖMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.11|690
MAHMUT YOL 		%1.78 24 %46.07 622 %0.59 8 %0 0 %0 0 %0.44 6
TEPECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.21 559 %0.42 8 %21.47 411 %0.10 2 %0 0 %0.89 17 %47.91 917
TUNÇBİLEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.94 1.114 %2.22 75
%60.62|2.050
MUSTAFA DÜZGÜN 		%0.68 23 %0 0 %0 0 %3.55 120
YENİKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.50 320 %0 0 %21.08 346
%30.83|506
CUMALİ ÖZTÜRK 		%0 0 %0 0 %28.58 469
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINTAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.64 840 %8.79 267
%35.08|1.066
 %13.72 417 %0 0 %0 0 %14.77 449
ASLANAPA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.68|646
 %15.06 204 %22.21 301 %0 0 %0 0 %0 0 %15.06 204
ÇAVDARHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.06 282 %23.90 320
%43.47|582
 %1.49 20 %0 0 %0 0 %10.08 135
DOMANİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.74 866
%46.70|1.458
 %16.46 514 %4.23 132 %0 0 %0 0 %4.87 152
DUMLUPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.21|306
 %34.52 300 %11.28 98 %4.49 39 %0 0 %12.08 105 %2.42 21
EMET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.73|2.070
 %15.68 1.023 %29.94 1.953 %10.41 679 %0 0 %0 0 %12.23 798
GEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.52 4.452 %7.98 1.203
%35.90|5.414
 %12.47 1.880 %0 0 %0 0 %14.14 2.133
HİSARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.83 1.244 %0 0
%46.35|1.485
 %7.62 244 %0 0 %0 0 %7.21 231
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.76|40.783
 %27.96 38.314 %25.99 35.611 %2.38 3.260 %0 0 %0 0 %13.91 19.061
PAZARLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.37|1.319
 %0 0 %42.82 1.002 %0 0 %0 0 %0 0 %0.81 19
ŞAPHANE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.67 502
%42.08|792
 %29.44 554 %0 0 %0 0 %0.85 16 %0.96 18
SİMAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.00 5.331 %9.81 1.634
%38.47|6.408
 %2.65 442 %0 0 %0 0 %17.07 2.843
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.08 12.413 %7.04 3.006 %21.00 8.965 %1.37 583 %0 0 %0 0 %41.52 17.725
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.50 380 %0 0
%51.30|709
 %0 0 %0 0 %0 0 %21.20 293
BALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.13|541
 %9.70 109 %39.77 447 %0 0 %0 0 %0 0 %2.40 27
ÇİTGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.88 914 %5.97 148
%48.14|1.193
 %0 0 %0 0 %0 0 %9.00 223
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.26|781
 %30.65 418 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %12.10 165
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.22|942
 %43.88 807 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.89 90
ESKİGEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.75 402 %28.70 584
%43.78|891
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.76 158
GÖKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.63|678
 %0 0 %40.10 537 %9.26 124 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.65|356
 %0 0 %32.70 346 %0 0 %0 0 %0 0 %33.65 356
KURUÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.03|608
 %4.84 64 %43.15 570 %0 0 %0 0 %0 0 %5.98 79
KUŞU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.17|661
 %0 0 %47.83 606 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAŞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.76|631
 %0 0 %45.47 627 %0 0 %0 0 %0 0 %8.77 121
SEYİTÖMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.48|664
 %3.06 41 %46.35 622 %0 0 %0 0 %0 0 %1.12 15
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.79 563 %0 0 %21.96 415 %0 0 %0 0 %0 0 %48.25 912
TUNÇBİLEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.35 1.127 %5.53 187
%54.66|1.847
 %0 0 %0 0 %0 0 %6.45 218
YENİKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.21 346 %0 0 %21.83 356
%30.41|496
 %0 0 %0 0 %26.55 433
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FATİH ÇALIŞKAN 2.033 %60.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		AHMET BÜLBÜL 1.146 %34.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HİMMET PINAR 108 %3.24
Saadet Partisi
SAADET 		ŞERİF PEKTAŞ 40 %1.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ZEKERİYA GEDİK 8 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FATİH ÇALIŞKAN 1.844 %50.95
Demokrat Parti
DP 		MEHMET AKBAŞ 1.370 %37.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN AKAYDIN 204 %5.64
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET DEMİR 198 %5.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HASAN HÜSEYİN BİRCAN 3 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET AKBAŞ 1.577 %49.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NİHAT HELVACI 1.434 %45.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ZALIMOĞLU 84 %2.66
Saadet Partisi
SAADET 		YAŞAR DEMİR 67 %2.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.779 %53.99
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.142 %34.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		363 %11.02
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.798 %50.20
Demokrat Parti
DP 		1.134 %31.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		402 %11.22
Saadet Partisi
SAADET 		222 %6.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.73
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.572 %50.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.453 %46.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		110 %3.51
Kaynak: Anadolu Ajansı