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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ARTUKLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ARTUKLU Toplam Seçmen 119.934
  • Açılan Sandık 406
  • Kullanılan Oy 87.578
  • Geçerli Oy 81.558
  • Geçersiz Oy 6.020
  • Katılım Oranı %73.02
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET ALİ AMAK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET ALİ
AMAK
%43.00 35.072 Oy
MEHMET TATLIDEDE adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
TATLIDEDE
%33.49 27.312 Oy
MEHMET BEŞİR AYANOĞLU yeniden-refah-partisi
MEHMET BEŞİR
AYANOĞLU
%8.09 6.597 Oy
ABDÜLKERİM ADAM cumhuriyet-halk-partisi
ABDÜLKERİM
ADAM
%5.40 4.404 Oy
ABDURRAHİM DENGİZ hur-dava-partisi
ABDURRAHİM
DENGİZ
%4.75 3.877 Oy
PARTİLER
BAĞIMSIZ
%1.36 1.106 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.26 1.026 Oy
Zafer Partisi
%1.07 872 Oy
İyi Parti
%1.06 861 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 302 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 119.934
  • Kullanılan Oy 87.593
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%40.80 33.102 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.89 25.873 Oy
Yeniden Refah Partisi
%7.40 6.002 Oy
BAĞIMSIZ
%5.40 4.384 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.08 4.124 Oy
Hür Dava Partisi
%4.38 3.555 Oy
İyi Parti
%1.31 1.060 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.28 1.042 Oy
Zafer Partisi
%1.06 861 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ABDÜLKADİR TUTAŞI 42.464 %53.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		NURETTİN TURĞAY 30.494 %38.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		VEYSİ KARA 1.878 %2.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		VEJDİ BİLEK 1.451 %1.83
Demokrat Parti
DP 		NURULLAH ÇOKAN 1.189 %1.50
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH AKGÜÇ 1.021 %1.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET KIZILBOĞA 761 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK 140 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		EMİN IRMAK 25.895 %35.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SERDAL YAY 25.306 %35.03
Saadet Partisi
SAADET 		ŞAKİR NUHOĞLU 17.927 %24.81
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		YAHYA TURAN 1.026 %1.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FARUK BULUT 728 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET NUR ABAK 484 %0.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YILMAZ OLĞAÇ 408 %0.56
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 324 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		AZİZ ŞİDİM 152 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.912 %50.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		30.077 %38.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.203 %2.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.922 %2.43
Demokrat Parti
DP 		1.846 %2.33
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.554 %1.96
Saadet Partisi
SAADET 		1.309 %1.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		179 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		104 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.884 %40.05
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		25.898 %35.91
Saadet Partisi
SAADET 		12.198 %16.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.706 %2.37
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.423 %1.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		681 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		543 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		454 %0.63
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		161 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		70 %0.10
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		56 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		44 %0.06
Kaynak: Anadolu Ajansı