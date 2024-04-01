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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MAZIDAĞI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MAZIDAĞI Toplam Seçmen 22.599
  • Açılan Sandık 97
  • Kullanılan Oy 18.347
  • Geçerli Oy 16.982
  • Geçersiz Oy 1.365
  • Katılım Oranı %81.19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KUDRET UÇUK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
KUDRET
UÇUK
%51.20 8.694 Oy
İLHAMEDDİN BELEK adalet-ve-kalkinma-partisi
İLHAMEDDİN
BELEK
%36.69 6.231 Oy
ABDULAZİZ ÖNEN hur-dava-partisi
ABDULAZİZ
ÖNEN
%5.85 993 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%2.24 380 Oy
İSMET ÇAVLI gelecek-partisi
İSMET
ÇAVLI
%1.08 183 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.94 160 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.67 113 Oy
BAĞIMSIZ
%0.50 85 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.48 82 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.36 61 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 22.599
  • Kullanılan Oy 18.435
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%53.74 9.073 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.58 5.500 Oy
Hür Dava Partisi
%6.28 1.061 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.31 559 Oy
İyi Parti
%1.27 214 Oy
Gelecek Partisi
%0.96 162 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.76 129 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.43 73 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.29 49 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		NALAN ÖZAYDIN 9.579 %56.40
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM ATLI 6.277 %36.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ADEM DENLİ 588 %3.46
Saadet Partisi
SAADET 		ŞEYHMUS ÖZKAN 314 %1.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		HASİP EROL 198 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NUREDDİN BALCI 27 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		HASİP AKTAŞ 2.649 %57.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL AYDIN 1.468 %32.10
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET AÇILAN 411 %8.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN AVA 25 %0.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM AYAZ 20 %0.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		9.256 %54.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.356 %37.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		704 %4.18
Saadet Partisi
SAADET 		291 %1.73
İyi Parti
İYİ PARTİ 		191 %1.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		33 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		28 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		8.385 %59.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.738 %26.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.257 %8.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		373 %2.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		193 %1.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		98 %0.69
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		60 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.654 %58.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.390 %30.60
Saadet Partisi
SAADET 		446 %9.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27 %0.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26 %0.57
Kaynak: Anadolu Ajansı